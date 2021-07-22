Войти
Lenta.ru

В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе

670
2
0
Источник изображения: Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Бывший конструктор ОКБ «Сухой», кандидат технических наук Вадим Лукашевич прокомментировал утверждения журналистов Defense Express, заявивших, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого «Сухой» презентовал на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021), является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. В беседе с «Лентой.ру» авиаэксперт не согласился с утверждениями.

По его словам, Украина в очередной раз хочет сказать, что в России все плохо. «Это не копия 35-го, это принципиально другая машина. Они выполнены даже по разной аэродинамической схеме. F-35 — это классическая схема, когда есть горизонтальный стабилизатор, а у этого самолета, назовем его "Шах и мат" горизонтального стабилизатора нет, у него вообще нет стабилизатора. У него есть оперение в виде двух дифференциально наклоняемых плоскостей, которые выполняют функции и вертикального оперения, то есть двух килей и соответственно горизонтального стабилизатора», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Больше ничего у них общего нет в принципе. Ну и какие-то решаемые тактические задачи. То есть это самолеты легкие. Но сравнивать на этом основании, что этот «Шах и мат» слизан с F-35 это все равно что сравнивать Mercedes с телеграфной будкой.

Вадим Лукашевич

Авиаэксперт

Как отметил Лукашевич, все, что говорят в этой статье авторы, нужно просто выкинуть на помойку. Единственное, что их может объединять, это то, что они находятся в равной весовой категории — эти машины одного класса по массе, отмечает он. Бывший конструктор ОКБ «Сухой» также ответил на заявления о том, что недостатками российский однодвигательный самолет признаются, в частности, V-образное оперение, усложняющее управление самолетом.

«V-образное оперение на самом деле усложняет алгоритм управления самолетом, но сейчас уже десятилетиями летчик управляет струевыми поверхностями не путем тросов, как это было на заре авиации, а при помощи операционных систем управления, это компьютеры и так далее. С этой точки зрения нет принципиальной разницы между классическим оперением, допустим как на Су-27, а это вопрос алгоритмов. Летчик даже не будет чувствовать разницы. Говорить о том, что это сложнее, нецелесообразно. А что там вообще легкого в современной авиации? Нет ничего», — добавил он.

Кроме того, эксперт назвал глупостью утверждения, что слишком большой воздухозаборник под кабиной представленного самолета уменьшает радиолокационную малозаметность.

«Она проистекает из чего. Вот у тебя есть воздухозаборник. Это такая прямая труба. Смотря спереди, с передней полусферы, увидишь что там где-то сзади лопатки компрессора, то есть двигатель. Именно поэтому у всех самолетов, которые разрабатываются как малозаметные, канал воздухозаборника искривлен. Если смотреть сбоку на "Шах и мат", то воздухозаборник находится ниже двигателя, у него он искривлен. То есть если вы смотрите спереди, то вы не видите двигатель. Именно поэтому этот аргумент вообще не работает. И человек, который это писал, вообще не понимает на что смотрит. Он видел переднюю стойку шасси. А так как она не может убираться внутрь канала воздухозаборника, канал раздваивается и обтекает объем куда убирается шасси», — заключил Лукашевич.

В июле модель однодвигательного тактического истребителя пятого поколения разработки «Сухого» главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем была показана президенту России Владимиру Путину.

В том же месяце соответствующий ролик с данным истребителем опубликовал «Ростех».

Как тогда же предположило американское издание The Drive, перспективы нового самолета будут определяться возможностью получения зарубежного финансирования.


Варвара Кошечкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
Су-27
Компании
Lockheed-Martin
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
МАКС-20XX
Похожие новости
22.07.2021
На Украине новый истребитель из России признали «списанным у двоечника»
22.07.2021
Состоялась официальная презентация перспективного российского легкого истребителя ЛТС
20.07.2021
Daily Mail (Великобритания): россияне гордо показывают на МАКС-2021 прототип новейшего легкого истребителя 5-го поколения
07.07.2014
«Пока мы ходим перед Западом на полусогнутых ногах…»
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
2 комментария
№1
22.07.2021 07:42
Небольшая поправочка - в той статье сравнение не с F-35, а с его  конкурентом Boeing X-32
0
Сообщить
№2
22.07.2021 11:20
Знатно подгорает у небратьев, только и остается что бессильно тявкать из подворотни и замусоривать обсуждения оффтопом.
Цитата, johneagle сообщ. №1
На Boeing X-32 ЛТС абсолютно не похож, поскольку имеет соответствующие задаче малозаметности плоские обводы, тонкое скоростное крыло, цельноповоротное оперение и огромный центральный отсек вооружения. Не говоря про общий внешний вид - как вообще "непревзойденная" эльфийская авиаиндустрия могла породить такого урода?!
Также "похожи" Запорожец и Порше 911 - у обоих боковые воздухозаборники, двигатель сзади, по две двери и четыре колеса.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:36
  • 225
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком