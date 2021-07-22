На Украине новый истребитель из России признали «списанным у двоечника»

Первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого «Сухой» презентовал на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021), является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II, утверждает Defense Express.

Согласно украинскому информационно-консалтинговому агентству, новый самолет, получивший название Checkmate («Шахматный мат»), напоминает, в частности, Boeing X-32, который участвовал в тендере на американский многофункциональный истребитель пятого поколения, но проиграл F-35 Lightning II.

Boeing X-32. Источник: Военное обозрение

В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет «списан у двоечника». Недостатками последнего признаются, в частности, V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность.

В июле модель однодвигательного тактического истребителя пятого поколения разработки «Сухого» главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем была показана президенту России Владимиру Путину.

В том же месяце соответствующий ролик с данным истребителем опубликовал «Ростех».

Как тогда же предположило американское издание The Drive, перспективы нового самолета будут определяться возможностью получения зарубежного финансирования.

Иван Потапов