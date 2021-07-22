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ТАСС

Частная компания подписала на МАКС договор на запуск космического сервера в 2022 году

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Малый космический аппарат, на борту которого разместится экспериментальный космический сервер компании RuVDS, отправится в космос на ракете "Союз-2.1а"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Компания RuVDS подписала договор с АО "Главкосмос космические услуги" на запуск космического сервера в 2022 году на ракете-носителе "Союз-2.1а". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Малый космический аппарат, на борту которого разместится экспериментальный космический сервер компании RuVDS, отправится в космос в 2022 году на российской ракете "Союз-2.1а". Соответствующий договор был подписан между компаниями "Орбитальный экспресс" и оператором запуска АО "Главкосмос пусковые услуги" (GK Launch) на авиакосмическом салоне МАКС", - говорится в сообщении компании.

Спутник будет выведен как попутная нагрузка. Предполагается, что разгонный блок "Фрегат" выведет его на низкую околоземную орбиту, где он проработает несколько лет.

Управляющий партнер и основатель RuVDS Никита Цаплин, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что компонентная база аппарата по большей части состоит из зарубежных решений. "Впереди предстоит ответственный этап предполетных испытаний, в которых нам предстоит удостовериться в выносливости сконструированного нами серверного решения. Хотя компонентная база космического аппарата преимущественно состоит из зарубежных решений, гордость вызывает тот факт, что доставит первый спутниковый дата-центр на орбиту ракета отечественного производства", - сказал он.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отмечает 15-летие. Он пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
МАКС-20XX
Союз-2 РН
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