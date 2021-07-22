Войти
Naked Science

«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов

925
1
0

Компания «МиГ» продемонстрировала на авиасалоне МАКС модели новых летательных аппаратов. Один из них — перспективный многофункциональный корабельный истребитель.

Презентация нового российского истребителя Checkmate затмила собой все остальные новинки авиасалона МАКС. Тем не менее стоит признать, что некоторые из них как минимум любопытны. Среди прочего свое концептуальное видение боевой авиации будущего представил «Миг».

На стенде ОКБ имени А.И. Микояна показали сразу несколько концептуальных моделей: истребители и беспилотник. Один из самолетов будет представлять собой легкий многофункциональный истребитель. Второй — многофункциональный корабельный истребитель.

Перспективный многофункциональный корабельный истребитель

Источник изображения: vk.com/pakfa

Беспилотник хотят построить по принципу «летающее крыло»: предполагается, что его можно будет эксплуатировать в «связке» с перспективными истребителями. Аппарат сможет выполнять разные задачи — как ударные, так и дозаправку в воздухе других летательных аппаратов. Системе дали название «Перспективный комплекс палубной авиации».

Перспективный многофункциональный корабельный БПЛА

Источник изображения: vk.com/pakfa

Примечательная особенность — преобладание на представленных концептах морской тематики. Насколько далеко продвинулся «МиГ» в разработке комплексов, неизвестно.

Легкий многофункциональный самолет

Источник изображения: vk.com/pakfa

«МиГ» напомнил о себе минувшей зимой в связи с амбициозным проектом нового российского перехватчика. «Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением “‎МиГ-41″‎ находится на стадии опытно-конструкторских работ», — сообщили тогда в «Ростехе».

Характеристики машины доподлинно не известны, однако ранее говорилось о том, что скорость истребителя будет достигать M=4-4,3. Таким образом, новый перехватчик может стать самым быстрым боевым самолетом в мире.

Что касается упомянутого выше Checkmate, то его основные характеристики уже известны. Боевой радиус истребителя составит 1500 километров. Боевая нагрузка превысит семь тонн.

Фото нового российского истребителя Checkmate

Источник изображения: thedrive

Двигатель имеет управляемый вектор тяги. Бортовое радиоэлектронное оборудование, по-видимому, разработали на базе систем самолета Су-57. Радиолокационную станцию эксперты видят уменьшенной по количеству модулей версией РЛС Н036 для первого российского истребителя пятого поколения.

Новый самолет создают с открытой архитектурой: заказчик (предполагается, что машину будут активно поставлять на экспорт) сам определит, какое именно оборудование получит истребитель. Его первый полет намечен на 2023 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Н036 "Белка"
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
17.09.2020
Жэньминь жибао (Китай): какова боеспособность многоцелевого российского стелс-беспилотника «Охотник»?
02.09.2019
МС-21, Су-57, "Ансат" Aurus и "вишенка на торте". Главные премьеры МАКС-2019
29.08.2019
Солнце, десантный тренажер и Су-57. Чем запомнился первый день МАКС-2019
22.11.2017
Бондарев сообщил о завершении создания в России самолетов нового поколения
19.08.2011
Для более эффективного уничтожения противника
1 комментарий
№1
22.07.2021 10:19
Оба - на, J-20!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком