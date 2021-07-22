Глава ФСВТС Шугаев рассказал о планируемом на МАКС-2021 полете МиГ-35 с летчиком инозаказчика

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Полет многоцелевого истребителя МиГ-35 с участием летчика иностранного заказчика планируется провести на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В 2021 году в ФСВТС России поступило одно обращение на организацию демонстрационного полета истребителя МиГ-35 с участием пилота инозаказчика как раз на авиасалоне МАКС", - сказал он.

МиГ-35 – новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.

В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целуказания, новые двигатели с увеличенной тягой. Истребитель может применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.