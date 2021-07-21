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РИА Новости

Директор ФСВТС Шугаев: Россия получила две заявки от иностранных партнеров на поставку МиГ-35

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Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила с 2019 года две заявки от иностранных партнеров на экспортные поставки истребителей МиГ-35, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"МиГ-35 — это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники. В 2019-2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два — на поставку", — сказал Шугаев.

МиГ-35 — новейший авиационный комплекс, созданный с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.

В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Новый самолет способен применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.

Экипаж истребителя — один или два человека, максимальный взлетный вес — 24,5 тонны, максимальная скорость — 2100 километров в час, практический потолок — 16 километров.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АФАР
МАКС-20XX
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