Россия получила иностранные заказы на МиГ-35

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ получила из-за рубежа две заявки на поставки истребителей МиГ-35.

- Это новейшая многофункциональная машина. в 2019-2020 годах к нам поступило три обращения иностранных заказчиков по МиГ-35: одно на показ и два на поставку, - рассказал РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в преддверии открытия МАКС-2021.

МиГ-35 - развитие мирового бестселлера МиГ-29 на новом технологическом уровне. Самолет имеет сниженную радиолокационную заметность, оснащен радаром с АФАР, более мощными двигателями, нашлемной системой целеуказания. Истребитель имеет возможность применять все типы авиационных средств поражения из арсенала ВКС России.

Антон Валагин