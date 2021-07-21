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Российская газета

Россия получила иностранные заказы на МиГ-35

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Источник изображения: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ получила из-за рубежа две заявки на поставки истребителей МиГ-35.

- Это новейшая многофункциональная машина. в 2019-2020 годах к нам поступило три обращения иностранных заказчиков по МиГ-35: одно на показ и два на поставку, - рассказал РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в преддверии открытия МАКС-2021.

МиГ-35 - развитие мирового бестселлера МиГ-29 на новом технологическом уровне. Самолет имеет сниженную радиолокационную заметность, оснащен радаром с АФАР, более мощными двигателями, нашлемной системой целеуказания. Истребитель имеет возможность применять все типы авиационных средств поражения из арсенала ВКС России.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АФАР
МАКС-20XX
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