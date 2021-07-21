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Известия.ru

Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году

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ЗРК С-500
ЗРК С-500.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что серийные поставки зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» российским военным начнутся в текущем году.

«В этом году начнутся», — сказал он «Интерфаксу» на авиасалоне МАКС-2021.

По словам Борисова, российский лидер Владимир Путин уделял данной теме особое внимание на совещаниях в Сочи.

Ранее в этот же день Минобороны России опубликовало видеозапись испытаний новейшей зенитной ракетной системы С-500. Испытания проходили на полигоне Капустин Яр. В оборонном ведомстве отметили, что система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели.


Стрельбы подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской ПВО. В Минобороны указали, что по завершении полного цикла испытаний предусмотрена поставка первых С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

В начале июня «Известия» сообщали, что зенитные системы «Прометей» С-500 вооружат новейшими перехватчиками. В их арсенал войдут специальные боеприпасы, которые смогут уничтожать боеголовки баллистических ракет противника. Разработка системы, способной поражать самолеты и гиперзвуковые летательные аппараты, должна завершиться в этом году.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, который способен перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км.

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