Козак сомневается в скором присоединении Украины к НАТО и ЕС, не против присоединения США к урегулированию в Донбассе

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сомневается в скором присоединении Украины к НАТО и ЕС, не против присоединения США к действующим форматам урегулирования ситуации в Донбассе.

"Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем. В какие альянсы вступать - это исключительное суверенное право Украины. Независимо от того, выгодно это или невыгодно России", - заявил Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale.

Касаясь возможного присоединения США к урегулированию ситуации в Донбассе, Козак сказал: "Как уже отмечалось, у нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях о мирном политическом урегулировании конфликта. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против".