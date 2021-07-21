Войти
Lenta.ru

Военный эксперт оценил испытания «Прометея» фразой «ничего подобного в мире нет»

124
0
0
Источник изображения: Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Доктор военных наук Константин Сивков отреагировал на успешно проведенные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» на полигоне Капустин Яр. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что ничего подобного в мире нет и в ближайшем будущем не будет.

В России на полигоне Капустин Яр провели успешные испытания зенитно-ракетной системы С-500. Представители Минобороны показали видео со стрельб «Прометея» и подчеркнули, что новейший вид вооружения успешно поразил баллистическую цель.

В сообщении также говорится, что российским военным удалось подтвердить тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО. «После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», — заключили представители ведомства.

[h2]Военный эксперт: Догнать Россию в ближайшие 15-20 лет никто не сможет

[/h2]

Константин Сивков в беседе с «Лентой.ру» отметил, что на данный момент никто в мире не приблизился к подобным разработкам. «Я сразу могу сказать, что ничего подобного в мире нет. И вообще-то говоря, в ближайшей перспективе ничего подобного и не рассматривается. Догнать Россию в обозримой перспективе, в ближайшие лет 15-20, никто не сможет, даже США», — сообщил эксперт.

Он заявил, что в распоряжении США есть система наземного базирования Patriot, которая обеспечивает поражение целей на расстоянии до 150 километров. Однако, по словам Сивкова, она сильно уступает «Прометею». «С-500 способен решать задачи на расстоянии до 600 километров, судя по официальным заявлениям нашего президента», — поделился доктор военных наук.

В конце июня военный эксперт Алексей Леонков рассказал, в чем заключается уникальность новых боевых систем, которые в ближайшем будущем должны поставить на боевое дежурство. В частности, он раскрыл уникальные характеристики новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500. На совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса он отметил, что «в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота».


Виктория Немис

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-500
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
19.11.2019
Sohu (Китай): как Путин может помочь Китаю создать систему раннего предупреждения о ракетном нападении?
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
25.02.2019
"Оружие уже есть": что угрожает ядерному противостоянию между Россией и США (Focus, Германия)
25.01.2019
Новый железный занавес: российская система ПВО бросает вызов американской авиации (The Wall Street Journal, США)
05.08.2013
Россия и США на развилке
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:37
  • 86
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 23:04
  • 904
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 22:44
  • 1
Корабль Северного флота РФ провел успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" - Минобороны
  • 20.07 18:25
  • 62
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 16:28
  • 20
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 20.07 15:20
  • 58
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 14:49
  • 53
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 20.07 14:40
  • 18
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море