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Испытания С-500 показали на видео

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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник изображения: rg.ru

В России провели успешные испытания зенитно-ракетной системы С-500. Об этом сообщает РИА Новости.

Испытания новейшего вида вооружения прошли на полигоне Капустин Яр. Представители Минобороны РФ показали видео со стрельб С-500 и подчеркнули, что новейший зенитно-ракетный комплекс успешно поразил баллистическую цель: «По данным средства объективного контроля, цель поражена».

В сообщении также говорится, что российским военным удалось подтвердить тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО.

«После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», — заключили представители ведомства.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500. На совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса президент отметил, что «в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота».


Андрей Ставицкий

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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