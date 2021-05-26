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Путин объявил об успешном испытании С-500

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500. Об этом сообщает ТАСС.

Путин рассказал об успешном окончании испытаний С-500 на открытии совещания с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «В Воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», — заметил президент.

Также глава государства рассказал, что на заключительной стадии испытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон». На совещании президент отметил, что «в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, расширены боевые возможности Военно-морского флота».

В заключение президент выделил успехи российской оборонной промышленности. «Предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружений и техники на протяжении всего их жизненного цикла — от разработки и серийного производства, до сервиса и ремонта», — цитирует слова Путина ТАСС.

С-500 («Прометей») — российский зенитно-ракетный комплекс, разрабатываемый как новое поколение зенитных ракетных систем. Летом 2020 года главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны (ПРО).


Андрей Ставицкий

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