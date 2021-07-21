Глава ФСТВС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСТВС) России поступили новые заявки на поставку многоцелевых истребителей Су-35, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Он напомнил, что современная авиационная техника российского производства, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС России в Сирии.
Как сообщалось ранее, Россия выполнила поставку 24 истребителей Су-35 в Китай.
Директор службы уточнил, что заявок от китайских партнеров на приобретение дополнительных партий самолетов Су-35 не поступало, "однако Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пекином по данной теме".
Су-35 – относится к самолетам поколения 4++. Этот сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С.