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РИА Новости

Глава ФСТВС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35

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Истребитель Су-35 из состава пилотажной группы "Русские витязи"
Истребитель Су-35 из состава пилотажной группы "Русские витязи".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСТВС) России поступили новые заявки на поставку многоцелевых истребителей Су-35, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"К нам регулярно поступают официальные обращения на самолеты Су-35. В частности, начиная с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений от иностранных партнеров на эти машины. От кого-то мы получаем заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или же посетить завод изготовитель", - сказал Шугаев.

Он напомнил, что современная авиационная техника российского производства, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС России в Сирии.

Как сообщалось ранее, Россия выполнила поставку 24 истребителей Су-35 в Китай.

Директор службы уточнил, что заявок от китайских партнеров на приобретение дополнительных партий самолетов Су-35 не поступало, "однако Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пекином по данной теме".

Су-35 – относится к самолетам поколения 4++. Этот сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С.

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