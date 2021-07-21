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РИА Новости

Содиректор "Брамос" Максичев заявил, что первый экспортный контракт подпишут сразу после пандемии

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Ракеты "Брамос" производства России и Индии
Ракеты "Брамос" производства России и Индии.
Источник изображения: © AP Photo / Dmitri Lovetsky

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первый экспортный контракт на крылатые ракеты "Брамос" будет подписан по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, заявил в интервью РИА Новости содиректор "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.

"Что касается возможности заключения первого экспортного контракта на ракеты "Брамос", нам удалось договориться о многом. Тем не менее для финализации соглашения необходима очная встреча на уровне властей, которая должна пройти, как только ситуация с пандемией улучшится. Можем сказать, что контракт находится на финальной стадии согласования и очень скоро будет подписан", - сказал Максичев, не назвав страну покупателя.

При этом он подчеркнул, что экспорт вооружений является прерогативой правительства - власти Индии и России официально объявят о первом экспортном контракте, как только он будет подписан.

"Компания работает над этим и полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков по мере их поступления", - заявил Максичев.

Российско-индийское предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
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