Содиректор "Брамос" Максичев заявил, что первый экспортный контракт подпишут сразу после пандемии

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первый экспортный контракт на крылатые ракеты "Брамос" будет подписан по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, заявил в интервью РИА Новости содиректор "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
При этом он подчеркнул, что экспорт вооружений является прерогативой правительства - власти Индии и России официально объявят о первом экспортном контракте, как только он будет подписан.
"Компания работает над этим и полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков по мере их поступления", - заявил Максичев.
Российско-индийское предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.