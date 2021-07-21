Бортников утвердит список сведений военной и космической тематики, передача которых иностранцам может повредить безопасности РФ

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - ФСБ представила список сведений по оборонной и космической тематике, не относящихся к государственной тайне, передача которых иностранным государствам может навредить безопасности РФ.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - говорится в проекте приказа директора ФСБ Александра Бортникова, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В список, в частности, попадают сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, морально-психологическом климате в войсках, персональные данные военнослужащих, информация о преступлениях, ряд сведений об обеспечении и функционировании российского комплекса ОПК.