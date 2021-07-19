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США произвели первую обновленную термоядерную боеголовку W88

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Источник изображения: Фото: NNSA

Национальное управление ядерной безопасности Минэнерго США заявило о первой произведенной модернизированной термоядерной боеголовке W88, предназначенной для баллистических ракет UGM-133A Trident II (D5), запускаемых с атомных подводных лодок, сообщает The Drive.

Изделие, получившее название W88 Alteration 370 (Alt 370), было создано 1 июля. От предыдущих модификаций W88 оно отличается, в частности, обновлением системы инициации заряда и добавлением разъема громоотвода.

Работы по модернизации оружия начались 11 лет назад и должны завершиться в 2026 году. Стоимость соответствующей программы составляет 2,8 миллиарда долларов.

В июне журнал Popular Mechanics написал, что летные испытания американской перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) запланированы на 2023 год.

В мае издание Defense News, ссылаясь на заявление генерала Тимоти Рэя, сообщило, что создание США в рамках программы GBSD новой МБР на замену LGM-30G Minuteman III, состоящей на вооружении с 1970 года, обойдется на 38 миллиардов долларов дешевле, чем поддержка последней до 2075 года.


Иван Потапов

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Страны
США
Продукция
Trident II
Проекты
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Trident
Ядерный щит
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