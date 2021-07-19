Российский танк «Спрут-СДМ1» испытали в Черном море

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел первый этап государственных испытаний в морских условиях. Соответствующее видео тестов, проходивших в Черном море, опубликовал «Ростех».

«В рамках первого этапа морских испытаний машина показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря и подтвердила возможность транспортировки большими десантными кораблями», — сообщает госкорпорация.

Согласно «Ростеху», в рамках второго этапа испытаний «Спрут-СДМ1» должна «продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов».

В октябре 2020 года американский журнал The National Interest признал, что российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», выступающая промежуточным звеном между танком-амфибией и истребителем танков, является действительно мощным оружием.

В июле того же года польское издание Defence24 написало, что «Спрут-СД», которые Индия на фоне обострения конфликта с Китаем планирует купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника.

Экипаж 18-тонного «Спрут-СД1» состоит из трех человек. Дизельный двигатель УТД-29 мощностью 500 лошадиных сил обеспечивает машине скорость до 70 километров в час на шоссе и до семи километров в час — на плаву. Вооружение «Спрут-СДМ1» включает в себя 125-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А75 и 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова.

Иван Потапов