Не менее 15% американских истребителей пятого поколения F-35 прекратили полеты из-за проблем с двигателями

Вашингтон. 15 июля. ИНТЕРФАКС - В общей сложности у 46 произведенных в Соединенных Штатах стелс-истребителей пятого поколения F-35 вскоре после принятия на вооружение вышли из строя двигатели, следует из данных Комитета по вооруженным силам Конгресса США.

Проблемы с двигателями зафиксированы у 41 истребителя F-35, поставленного для ВВС, одного для Корпуса морской пехоты и одного для ВМС США, а также трех для стран-членов НАТО, в результате чего они прекратили полеты, сообщил на слушаниях в Конгрессе генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик.

По имеющимся данным, проблемы связаны с теплозащитным покрытием на лопатках ротора турбин, которые изнашиваются быстрее, чем ожидалось.