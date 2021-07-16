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Rai Al Youm (Великобритания): после участия Марокко в учениях НАТО в Черном море Алжир участвует в учениях на территории России

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Всероссийский этап конкурса "Десантный взвод"
Всероссийский этап конкурса "Десантный взвод".
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Блинов

Марокко и Алжир входят в число стран третьего мира и занимают лидирующие позиции в области импорта оружия. Первая приобретает его у США, а вторая — у России. Не так давно марокканская армия приняла участие в военно-морских учениях НАТО в Черном вместе с Украиной, Грузией и рядом других стран. По мнению издания, Россия нашла, как ответить на провокацию США.

Москва пригласила алжирскую армию принять участие в военных учениях в Северной Осетии, что, вероятнее всего, является ответным шагом на решение НАТО привлечь арабские страны во главе с Марокко к участию в аналогичных мероприятиях на Черном море.

Газета Algerie Patriotique, имеющая прямое отношение к генералу Халеду Низару, сообщила о завершении подготовки российско-алжирских военных учений. Планируется выполнить тактические действия по организации материально-технического обеспечения, борьбе с терроризмом, координации между подразделениями, преследованию экстремистских группировок, поиску и обезвреживанию взрывных устройств, а также химической и биологической разведке.

Учения состоятся в октябре этого года, и в них также примут участие Индия и Пакистан. Провести мероприятия планируется в Северной Осетии на юго-востоке России. Данный регион сталкивался с террористической угрозой и становился жертвой терактов, за которыми, по мнению Москвы, стоял Запад, известный своей поддержкой в адрес экстремистов.

О подготовке к учениям было объявлено спустя три недели после участия начальника штаба Национальной народной армии (ННА) Саида Шангриха в Московской конференции по международной безопасности 24-25 июня.

Данный шаг может рассматриваться в качестве ответа Москвы на действия НАТО, пригласившего ряд стран, включая Марокко, принять участие в учениях, на днях завершившихся в Черном море. Это вызвало много споров, поскольку это были крупнейшие учения в регионе за последние 30 лет.

Алжир делает большую ставку на грядущие учения. С одной стороны, он хочет обучить своих солдат применять приобретенное российское оружие и повысить уровень координации с военным руководством в Москве. С другой стороны, это важно для имиджа государства и демонстрации миру, что как и Марокко, он может участвовать в крупных международных учениях под руководством России - соперника США.

Военные мероприятия с участием марокканцев и алжирцев подчеркивают военное и политическое соперничество двух государств и то, как на него влияет российско-американская конкуренция, обострившаяся с тех пор, как Кремль присоединил Крым к своей территории.

Марокко и Алжир входят в число стран третьего мира и занимают лидирующие позиции в области импорта оружия. Первая приобретает его у США, а вторая - у России.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Алжир
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