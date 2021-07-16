РКС покажет на авиасалоне МАКС-2021 полный цикл изготовления спутниковой аппаратуры с помощью "умного" робота

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" продемонстрирует на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 промышленный симбиоз робота и человека, сообщает пресс-служба РКС.

"На интерактивном стенде холдинга будет воссоздан полный цикл промышленного изготовления надёжной спутниковой аппаратуры, где человек работает в паре с "умным" роботом. Посетители смогут вступить во взаимодействие с роботом и убедиться в широких возможностях сотрудничества машины и специалиста сборочного производства", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

В сообщении приводятся слова руководителя конструкторско-технологического центра РКС Кирилла Смирнова, который отметил, что робот обладает health-safety системой - его операции непрерывно синхронизируются с действиями человека. При возникновении малейшего риска для здоровья и безопасности специалиста машина остановит производственный процесс.

По информации пресс-службы, используя технологию больших данных (Big Data), робот выберет из массива необходимые унифицированные комплектующие, инструменты и вспомогательные технологические материалы для изготовления заданного прибора. Все технические действия робота и специалиста, изменения окружающих условий в производственном помещении в режиме реального времени будут сопровождаться автоматическим радио- и видеоконтролем.

"После выполнения сборочных операций человеком и роботом собранный прибор будет направлен на процедуру пост-контроля: видеосканер автоматически проверит необходимые параметры изделия - геометрию, корректность сборки и маркировки, наличие внешних дефектов и автоматически выдаст заключение о годности собранной аппаратуры", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что система автоматического управления процессом производства в этой индустриальной модели контролирует все параметры и процессы на производстве одновременно. При любом отклонении от допустимых значений "приборостроительный конвейер" моментально останавливается для выявления и устранения причин сбоя.