РКС внедряет полностью цифровое производство

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - "Российские космические системы" внедряет полностью цифровую модель производства, сообщил замгендиректора холдинга по стратегическому развитию и инновациям Евгений Нестеров.

"То, что мы демонстрируем, - внедряемая сейчас в РКС полностью цифровая модель производства, в которой не остается места ошибке человека", - сказал Нестеров, слова которого приводят в пресс-службе.

По ее данным, РКС представит на авиасалоне МАКС специальную зону с организованным производственным процессом. "Посетители получат уникальную возможность увидеть сложные производственные операции, например, монтаж полупроводникового кристалла в корпус, рентген-контроль качества операций и герметизацию", - отметили в пресс-службе.

Холдинг также представит промышленных роботов, задействованных в производственном процессе.