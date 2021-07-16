На Украине пообещали применить Bayraktar TB2 для уничтожения российских кораблей

Военно-морские силы (ВМС) Украины получили первый разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2, который может использоваться для уничтожения российских боевых кораблей, сообщает Defense Express.

«Комплексы Bayraktar TB2 на порядок усилят способности ВМС Украины в защите южных рубежей нашей родины», — уверяет украинское информационно-консалтинговое агентство.

Издание отмечает, что Bayraktar TB2 планируется применять для мониторинга надводной обстановки и наведения ракет берегового комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», а также «поражения противника с воздуха». «Наши ВМС смогут применять свои Bayraktar TB2 для поражения малых и средних кораблей Черноморского флота (ЧФ) России», — обещают в публикации.

В июле Defense Express, ссылаясь на гендиректора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, сообщило, что стоимость разработки украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», называемого в Киеве «уничтожителем» российского Крымского моста, составила 40 миллионов долларов.

В июне компании «Мотор Сич» и Turkish Aerospace Industries (TAI) подписали соглашение на поставку 14 украинских силовых агрегатов для 11-тонного турецкого многоцелевого тяжелого боевого вертолета ATAK-2 (Т929).

Иван Потапов