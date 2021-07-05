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Украина раскрыла стоимость «уничтожителя» российского Крымского моста

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Стоимость разработки украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», называемого в Киеве «уничтожителем» российского Крымского моста, составила 40 миллионов долларов, сообщает Defense Express.

Соответствующую сумму раскрыл гендиректор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев.

Отмечается, что данная стоимость включает в себя разработку средств связи, машин и ракет.

«Во столько же примерно обойдется разработка нашего зенитного ракетного комплекса средней дальности», — заявил гендиректор.

В июле 2020 года Коростелев говорил, что ракетный комплекс удалось создать за 2,5 года в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Он же сообщил, что ЖК-360МЦ «Нептун» использует преимущественно украинские комплектующие, в частности, двигатель, инерциальную навигационную систему, радиолокационную головку самонаведения и систему связи.

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря. В состав одного дивизиона входит 19 машин и 72 ракеты. За один раз (с интервалом в несколько секунд) дивизион способен обеспечить залповый пуск 24 ракет. Основная цель оружия — надводные корабли водоизмещением до 5 тысяч тонн.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Луч КБ
Проекты
2020-й год
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