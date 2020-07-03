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Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста

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Источник изображения: Фото: Security Talks / YouTube

Успешные испытания с поражением надводной цели береговым ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», состоявшиеся 17 июня в Одесской области, стали финальными, сообщил в интервью Security Talks, опубликованном на YouTubе, генеральный директор конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев. Там же разработчик очертил возможный сценарий применения оружия, называемого «убийцей» Крымского моста.

По словам разработчика, ракетный комплекс удалось создать за 2,5 года в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Коростелев отметил, что ЖК-360МЦ «Нептун» использует преимущественно украинские комплектующие, в частности, двигатель, инерциальную навигационную систему, радиолокационную головку самонаведения и систему связи.

Гендиректор выразил надежду, что в течение полутора-двух месяцев, после завершения формальных бюрократических процедур, береговой ракетный комплекс будет принят на вооружение Минобороны Украины. По его словам, производство одного дивизиона ЖК-360МЦ «Нептун» требует 10-11 месяцев.

Согласно Коростелеву, противокорабельные системы способны в течение 10-15 секунд уничтожить данную ракету, после чего защищаемый корабль окажется «голым». «И, если в течение 30 секунд — минуты следует еще одна ракета, то кораблю попросту нечем будет обороняться. Это обыкновенная дуэльная ситуация», — сказал Коростелев.

По его мнению, аналогичное вооружение «производит еще порядка пяти стран». «Теперь стоит вопрос о финансировании серийного изготовления. Меня информируют, что деньги запланированы и будут выданы в ближайшее время для обеспечения серийного производства», — добавил Коростелев.

В мае ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в ходе испытаний на государственном полигоне Алибей в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели. В апреле Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

В феврале того же года The National Interest написал, что в случае успеха «Нептун» станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря. В состав одного дивизиона входит 19 машин и 72 ракеты. За один раз (с интервалом в несколько секунд) дивизион способен обеспечить залповый пуск 24 ракет. Основная цель оружия — надводные корабли вобоизмещением до 5 тысяч тонн.

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Страны
Украина
Компании
Луч КБ
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