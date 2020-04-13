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«Уничтожитель» Крымского моста успешно уничтожил новую цель

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Консалтинговое агентство Defense Express выложило на YouTube ролик, в котором показано попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» в морскую цель.

Заявляется, что в ходе тестов были подтверждены возможности новой системы вооружений по поиску и уничтожению заданных морских целей. Соответствующие испытания, на которых ракета поразила удаленную от нее примерно на сто километров цель, состоялись 2 апреля на полигоне Алибей в Одесской области (Украина).

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен «Нептунами».

В феврале того же года The National Interest написал, что в случае успеха «Нептун» станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.

Ракета РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров выше уровня моря.

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Страны
Украина
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