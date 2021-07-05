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Турецкий тяжелый боевой вертолет ATAK-2 получит украинские двигатели

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Турецкий многоцелевой тяжелый боевой вертолет ATAK-2 (Т929) получит украинские двигатели, сообщает Defence Blog.

Соответствующее соглашение о поставках 14 силовых агрегатов для 11-тонного летательного аппарата заключено 29 июля между украинской компанией «Мотор Сич» и турецкой Turkish Aerospace Industries (TAI).

Первые два двигателя должны быть отправлены в 2022 году. Завершение поставок намечено на 2025 год.

Defence Blog отмечает, что заключенное соглашение касается двухкамерных турбовальных двигателей мощностью 2500 лошадиных сил каждый украинского производства.

В сентябре 2020 года издание Defense News написало, что Украина и Турция стремятся углубить военно-техническое сотрудничество, чему были посвящены переговоры, состоявшиеся в конце августа того же года в Анкаре.

В июле 2020 года агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что Турция и Украина обсуждают вопросы совместной разработки и начала производства беспилотников Bayraktar TB2.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Компании
TAI
Мотор Сич
Проекты
2020-й год
БПЛА
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