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РИА Новости

Министр обороны Шойгу: российские военные в Сирии проверили более 320 видов вооружения

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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время встречи с коллективом Ростовского вертолетного производственного комплекса "Роствертол"
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время встречи с коллективом Ростовского вертолетного производственного комплекса "Роствертол".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Российские военные во время операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения, в том числе вертолеты компании "Роствертол", которые в ходе кампании "претерпели серьёзные изменения", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолёты в том числе", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".

По словам министра, вертолёты, которые делает предприятие, по результатам сирийской кампании "претерпели серьёзные изменения". "Во всяком случае - по оружию", - сказал Шойгу.

"Один из вертолётов, которые мы сегодня смотрели, - это результат сирийской операции", - отметил министр.

Говоря о развитии авиационных средств поражения, он отметил, что для того, чтобы обезопасить технику и вертолёты в частности нужно оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК.

"Сегодня у нас такое оружие есть. И это - благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается", - сказал Шойгу, обращаясь к работникам "Роствертола"

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Шойгу Сергей
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