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Россия проверила в Сирии более 320 видов вооружения

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Источник изображения: Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российские военные в рамках операции в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с коллективом Ростовского вертолетного производственного комплекса «Роствертол», сообщает ТАСС.

Глава ведомства добавил, что после операции вертолеты были доработаны. По его словам, для того чтобы обезопасить технику, требуется оружие, действующее на большем расстоянии, чем системы ПВО и ПЗРК. «Сегодня у нас такое оружие есть», — подчеркнул Шойгу.

Министр высоко оценил работу предприятия, назвав его одним из крупнейших центров авиастроения. «Если говорить о вертолетах, то, наверное, крупнейший», — добавил он.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что благодаря испытаниям в реальных боевых условиях в Сирии стало очевидно, что часть вооружения российского производства «не соответствует требованиям современной военной техники» и нуждается в модернизации. В результате ряд образцов уже был доработан, подчеркнул эксперт.


Марина Совина

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Россия
Сирия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Роствертол
Персоны
Шойгу Сергей
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