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Российская газета

Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе военной операции в Сирии апробацию в боевых условиях прошли несколько сотен видов различного вооружения. О этом в среду, 14 июля, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолеты", - сказал он на встрече с коллективом компании "Роствертол". Развивая этот тезис, министр заявил, что выпущенные предприятием винтокрылые машины по результатам сирийской кампании претерпели серьезные изменения - "во всяком случае, по оружию". Шойгу добавил, что один из вертолетов, которые он смотрел в "Росвертоле", - это результат операции в Сирии.

Высказался министр и о развитии авиационных средств поражения. Чтобы обезопасить технику и вертолеты в частности, нужно, по его оценке, оружие, которое действует на расстоянии большем, чем системы ПВО или переносные зенитно-ракетные комплексы. "Сегодня у нас такое оружие есть. И это благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается", - сказал Шойгу.

Ростовское предприятие министр обороны назвал "прекрасным", "выполняющим серьезный, большой объем государственного оборонного заказа", обеспечивающим Минобороны большой, широкой номенклатурой вертолетов. "Один из крупнейших центров авиастроения. Если говорить о вертолетах, - то, наверное, крупнейший", - отозвался Шойгу о "Росвертоле".

А еще "Роствертол", по его мнению, "это история страны, это история нашей авиации, это история вертолетов, которые сыграли огромную роль в освоении крупнейших месторождений нефти, газа, добычи леса, освоении Севера. Которые сыграли огромную роль в реализации тех гигантских проектов, какие были в советское время". Шойгу надеется, что такие проекты будут и сейчас.


Юрий Гаврилов

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