Войти
Российская газета

Шойгу: У армии РФ самый высокий в мире процент современного оружия и техники

997
0
0
Источник изображения: Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России в настоящее время имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди всех армий мира. Такие данные в среду во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону привел министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, российские Вооруженные силы уже достигли показателя в почти 71 процент, а это самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий всего мира.

Глава российского военного ведомства отметил, что этот факт "сегодня все понимают и констатируют". Правда, кто-то со злостью, а кто-то, по словам Шойгу, с одобрением.

"Если же говорить о Стратегических ядерных силах, то уровень современности у нас там сегодня больше 80 процентов. Если быть точным, 83 процента - это силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита", - рассказал Сергей Шойгу.

За эти успехи военачальник призвал благодарить российских ученых, конструкторов, которые "в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором в 2018 году сказал наш президент во время послания к Федеральному Собранию".

За последние 8-9 лет, по словам главы Минобороны России, удалось кардинально изменить ситуацию в Вооруженных силах, в том числе, и отношение к армии. Но самое главное, подчеркнул министр, это, конечно, "вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ, как одной из самых современных армий мира". "В этом сегодня уже ни у кого нет сомнения, - заверил министр. - Если 9 лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные "консервные банки", и ничего в них в действительности нет, сегодня так уже никто не говорит".


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
19.11.2020
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
02.07.2020
Трамп: «Мы должны защитить Германию от России!» Кто в ФРГ в это верит, а кто притворяется?
27.04.2020
Арктический бастион
26.12.2016
От "Томагавков" поможет "Искандер"
23.12.2016
Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
09.11.2012
«Мы – хорошие парни»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 20:33
  • 21
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 15.07 20:23
  • 23
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 15.07 20:22
  • 39
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 15.07 19:45
  • 15
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 15.07 18:57
  • 850
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.07 18:27
  • 171
Есть ли будущее у танков?
  • 15.07 17:09
  • 2
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
  • 15.07 12:18
  • 6
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 15.07 09:13
  • 1
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России
  • 15.07 09:11
  • 1
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 15.07 06:38
  • 18
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 15.07 06:15
  • 2
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 15.07 03:29
  • 3
Инновационный комплекс мирового уровня появится в Москве уже в ближайшие годы
  • 15.07 02:01
  • 11
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 15.07 01:57
  • 45
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна