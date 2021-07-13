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РИА Новости

NI рассказал об опасениях Пентагона из-за возможного создания в России ИИ

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Беспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат.
Источник изображения: © Depositphotos / biosdi

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Возможное использование Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта вызывает беспокойство Пентагона. Об этом в своей статье для The National Interest пишет обозреватель Крис Осборн.

Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией "военного ИИ" США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ.

Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди.

"Это поставит американскую армию в невыгодное положение", — отметил Гроен.

В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами.

В настоящее время в Министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов.

Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта.

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Китай
Россия
США
Проекты
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