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США обеспокоились возможностью России использовать искусственный интеллект

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Источник изображения: Фото: Vitaly Nevar / Reuters

В США обеспокоились возможностью использования Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Об этом в статье для The National Interest пишет обозреватель Крис Осборн.

Автор ссылается на слова генерал-лейтенанта Майкла Гроена, который считает, что в случае создания Россией «военного искусственного интеллекта» США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ.

Гроен считает, что такое оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США это решение будут принимать люди.

На данный момент Министерство обороны США рассматривает возможность создания систем искусственного интеллекта, способного использовать нелетальное оружие или оборонительный тип вооружения против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. По мнению генерал-лейтенанта, создание таких систем поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) заявил о наличии у России, Китая и США смертоносного оружия будущего. По его словам, речь идет о технике, оснащенной системами искусственного интеллекта.


Варвара Кошечкина

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