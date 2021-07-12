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США усовершенствовали «самое разрушительное оружие на Земле»

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Источник изображения: Фото: James Kimber / U.S. Navy / Reuters

Cтратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) Tennessee типа Ohio Военно-морских сил (ВМС) США получила пассивную гидролокационную систему Large Vertical Array (LVA), обеспечивающую обзор почти в 360 градусов, что уменьшает область «слепого пятна» в районе кормовой части субмарины, пишет The Drive.

Издание, называя данную подлодку «самым разрушительным оружием на Земле», отмечает, что новый гидролокатор работает, вероятно, на средних и высоких частотах. Согласно The Drive, усовершенствование позволит данной субмарине лучше обнаруживать вражеские подлодки.

Помимо этого, LVA будут получать перспективные АПЛ типа Virginia.

В ноябре прошлого года генеральный директор BWX Technologies Рекс Геведен раскрыл часть планов, касающихся АПЛ нового поколения ВМС США. По словам главы предприятия, производящего ядерные реакторы для американских субмарин и авианосцев, новая подлодка по своему диаметру будет сопоставима с перспективными кораблями типа Columbia, ширина корпуса которых достигает 12,8 метра.

В феврале 2020 года Исследовательский институт ВМС США сообщил, что субмарины типа Virginia получат неядерные гиперзвуковые ракеты, которые создаются по программе Conventional Prompt Strike (CPS).


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Ohio
Virginia АПЛ
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
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