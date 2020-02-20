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Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты

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Источник изображения: Фото: General Dynamics Electric Boat

Американские атомные подводные лодки (АПЛ) типа Virginia Военно-морских сил Соединенных Штатов получат неядерные гиперзвуковые ракеты, которые создаются по программе Conventional Prompt Strike (CPS), сообщает Исследовательский институт ВМС США.

Соответствующее финансирование в размере примерно миллиарда долларов предусмотрено проектом бюджета американского министерства обороны на 2021 финансовый год. Начальной оперативной готовности Virginia с CPS должна достичь в 2028 финансовом году.

В мае 2019 года американская компания Lockheed Martin представила концепцию истребителя F-35C Lightning II с парой гиперзвуковых крылатых ракет, создаваемых в рамках Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC).

CPS должна представлять собой ракету средней дальности с гиперзвуковым глайдером в головной части. Целью создания подобной ракеты в ВМС видят возможность нанесения удара по любой точке планеты в течение часа. Перспективное оружие рассматривается в качестве дополнения к ядерному. Летные испытания прототипа боеголовки CPS (глайдера биконической конструкции), проводимые в 2011 и 2017 годах, признаны успешными. Летные испытания CPS намечены на 2020 и 2022 годы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Virginia АПЛ
ГЗЛА
Ядерный щит
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3 комментария
№1
20.02.2020 08:22
Цитата
CPS должна представлять собой ракету средней дальности с гиперзвуковым глайдером в головной части.
Американский "Циркон".
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№2
20.02.2020 09:34
Цитата, forumow сообщ. №1
Американский "Циркон".
Я вот тоже начинаю думать, что ,,Циркон" это ракета с блоком маневрирующим на гиперзвуковой скорости. Это явно проще чем создать работающий ГПВРД.
0
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№3
20.02.2020 09:42
Цитата, beka1 сообщ. №2
работающий ГПВРД
Мы до сих пор ни одного не видели. Кроме эксперментальных американских, работающих в течении нескольких секунд, пока сохранялась инерция скорости созданная ракетным ускорителем. И как результат, мы видим что и у американцев, все рабочие ГЛА на ракетной тяге, а не на ВРД.

Хотя..., с появлением "Буревестника", с ядерным реактором на борту, эту проблему вероятно всё же смогут решить, ибо там отпадает вопрос горения в КС, в сверхзвуковом потоке.
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