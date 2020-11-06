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В США раскрыли атомную подлодку будущего

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Источник изображения: Фото: US Navy

Генеральный директор BWX Technologies Рекс Геведен раскрыл часть планов, касающихся атомной подводной лодки (АПЛ) нового поколения Военно-морских сил (ВМС) США, сообщает USNI News.

По словам главы предприятия, производящего ядерные реакторы для американских субмарин и авианосцев, новая АПЛ по своему диаметру будет сопоставима с кораблями типа Columbia, ширина корпуса которых достигает 12,8 метра.

USNI News напоминает, что диаметр субмарин типа Virginia приближается к 10,5 метра. «Более широкий корпус для подводных лодок может улучшить такие характеристики, как скрытность, что позволяет корабельным конструкторам создавать более звукопоглощающие технологии и позволяет разрабатывать системы для увеличения скорости лодки», — пишет издание.

В феврале в ежегодном рейтинге, который составляет Mil.Press FLOT, говорилось, что по уровню боевых возможностей в 2019 году Военно-морской флот (ВМФ) России более чем в два раза уступает ВМС США.

В том же месяце командующий Вторым флотом ВМС Соединенных Штатов вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что США должны сохранить преимущество перед Россией в Северной Атлантике. «Сейчас довольно хорошо известно, что наша родина больше не является убежищем», — признал тогда же вице-адмирал Дэрил Кодл, имея в виду потенциальную угрозу российских субмарин, способных приближаться к побережью США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Virginia АПЛ
Авианосец
Ядерный щит
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