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Силу ВМФ России оценили в долях силы ВМС США

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

По уровню боевых возможностей в 2019 году Военно-морской флот (ВМФ) России более чем в два раза уступает Военно-морским силам (ВМС) США, говорится в соответствующем ежегодном рейтинге, который составляет Mil.Press FLOT.

Показатель ВМФ России агентство оценивает в 49 процентов от боевых возможностей ВМС США. «При этом российский флот и американский соизмеримы по количеству кораблей, подлодок и боевых катеров», — говорится в рейтинге.

Там же утверждается, что по уровню боевой мощи флот КНР практически сравнялся с ВМС США.

В феврале 2019 года Mil.Press FLOT сообщало, что уровень боевых возможностей ВМФ России в 2018 году составил 45 процентов от боевых возможностей ВМС США, что на 2 процента меньше, чем в 2017 году.

Боевые возможности, согласно Mil.Press FLOT, являются обобщенным показателем военного паритета, выражающим соотношение количества и боевой мощи корабельного состава ВМФ России относительно аналогичных характеристик ВМС США.

Рейтинг боевых возможностей ВМФ России и ВМС США ежегодно публикуется Mil.Press FLOT начиная с 2007 года. Тогда показатель был максимальным и составлял 65 процентов.

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Страны
Китай
Россия
США
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