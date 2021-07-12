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РИА Новости

Участвовавшие в Sea Breeze корабли пробудут в Черном море "некоторое время"

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Эсминец ВМС США "Росс" у причала в Одессе
Эсминец ВМС США "Росс" у причала в Одессе.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Маслов

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Большая часть кораблей-участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще "на некоторое время" для участия в учениях в Болгарии, однако это пребывание не будет нарушать положения конвенции Монтре, заявил представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман.

Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.

"Большинство кораблей, участвовавших в учениях Sea Breeze, также примут участие в возглавляемых Болгарией учениях Breeze. Таким образом, корабли продолжат оставаться в Черном море в течение еще некоторого времени. Однако это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре", - сказал Бауман в ходе телефонного брифинга.

Бауман подчеркнул, что маневры Sea Breeze прошли "удачно", и в Вашингтоне с нетерпением ждут проведения нового раунда этих учений в 2022 году.

Многонациональные военные учения проводятся на территории Украины с 1997 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

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Болгария
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Украина
ЮАР
Проекты
Военные учения
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