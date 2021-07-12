Украина обвинила Россию в кибератаке на сайт ВМС страны

Минобороны Украины обвинило Россию в кибератаках на сайт военно-морских сил страны и размещении ложной информации о международных учениях Sea Breeze. Об этом сообщается в пятницу, 9 июля, на сайте ведомства.

«Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. 9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал военно-морских сил вооруженных сил Украины. В результате состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями Sea Breeze – 2021, что сейчас продолжаются в бассейне Черного моря», — говорится в опубликованном материале.

При этом отмечается, что было зафиксировано временное прекращение работы сайта украинского флота и случаи безуспешных DDoS-атак на вычисленную систему против официального веб-портала министерства обороны Украины.

Как сообщает ведомство, после устранения угрозы началась работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети интернет на должном уровне защиты.

Ранее 9 июля отмечалось, что большая часть кораблей – участников международных учений Sea Breeze останется в Черном море еще «на некоторое время» для участия в маневрах в Болгарии. Отмечается, что это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре. При этом представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман добавил, что маневры Sea Breeze прошли «удачно».

До этого несколько американских компаний обвинили Россию в причастности к кибератакам. Так, 2 июля агентство Bloomberg рассказало о кибератаке на международную IT-компанию Kaseya с применением вируса-вымогателя, к которой могут быть причастны российские хакеры.

26 июня американская корпорация Microsoft зафиксировала новые кибератаки со стороны якобы базирующейся в России хакерской группировки Nobelium.

Однако президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не уверен в причастности России к кибератакам важных объектов американской инфраструктуры.

С 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря проходят ежегодные военно-морские учения Sea Breeze. Их участники отрабатывают боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу. В учениях участвуют 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.