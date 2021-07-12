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«Ростех» создаст «Роскосмосу» парашют для многоразовой ракеты

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости

«Роскосмос» заказал у предприятия «Ростеха» разработку парашюта для многоразовой ракеты, передает ТАСС заявление гендиректора холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова.

По его словам, месяц назад на предприятии «получили предварительный заказ на разработку технических требований к подобным парашютным системам, которые могут возвращать многоразовые ступени». Соответствующую научно-исследовательскую работу планируется начать в текущем году.

Согласно информации Насенкова, перспективный космический корабль «Орел» получит трехкупольную парашютную систему общей площадью 3600 квадратных метров, способную выдерживать груз массой 9535 килограммов. «Сейчас идет этап создания опытных образцов. Идут натурные испытания. Мы идем в графике. В 2023 году планируем завершить комплексные испытания. И в 2024 году уже должны начаться сбросы капсулы из космоса, первые два сброса будут без людей», — отметил гендиректор.

В феврале гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что предприятие приостановило создание сверхтяжелой ракеты «Енисей» и задерживает разработку средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

В феврале прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о создании днища «Орла».


Иван Потапов

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Компании
Роскосмос
Ростех
Технодинамика
Персоны
Рогозин Дмитрий
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