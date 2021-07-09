Войти
Lenta.ru

На Украине сравнили российский «Орион» с «хозяевами рынка»

796
0
0
Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россия перебросила в Крым беспилотник «Орион», который по своим возможностям уступает украинскому Bayraktar ТВ2 турецкого производства, пишет Defense Express.

Украинское информационно-консалтинговое агентство утверждает, что по размеру, массе и дальности, а также электронной и оптической аппаратуре турецкий беспилотник превосходит российский. Другими преимуществами Bayraktar ТВ2 над «Орионом» в публикации называется многократное использование первого в реальных боевых условиях, в частности, в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Единственным возможным достоинством российского беспилотника, согласно Defense Express, оказывается его низкая стоимость.

Также в публикации «Орион» сравнивается с другими, кроме Bayraktar ТВ2, «хозяевами рынка» — американским MQ-9 Reaper, израильским Hermes 900 и китайским Wing Loong. Согласно Defense Express, по тактико-технических характеристикам американский и израильский беспилотники превосходят российский.

В ноябре 2020 года агентство со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака сообщило, что Киев купит пять турецких Bayraktar TB2, которые, в частности, будут использоваться в целях разведки и наведения на цели вдоль границ с Россией.

В июле того же года Вооруженные силы Украины впервые испытали Bayraktar ТВ2, при помощи которых в Сирии и Ливии уничтожались зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» российского производства.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Hermes 900
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Pterodactyl I
Орион БПЛА
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
15.01.2021
Sasapost (Египет): рынок вооружений на Ближнем Востоке в 2020 году. Цифры, которые от вас скрывали правители
21.10.2020
«Роботблиц» не в нашу пользу
17.08.2020
Боевые действия нового типа: как Ливия меняет войну в воздухе
23.03.2020
Ближневосточный военный парадокс
02.12.2019
"Панцирь" арабского эмира: чьи зенитные комплексы воюют в Ливии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.07 13:11
  • 21
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 09.07 12:22
  • 1
ВВС США показали «самый крутой» самолет в мире
  • 09.07 12:13
  • 7
ПТУР третьего поколения "Алмаз" поступила на вооружение в Иране
  • 09.07 10:12
  • 5
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 09.07 09:59
  • 60
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 09.07 09:57
  • 26
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 09.07 07:30
  • 36
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 09.07 05:10
  • 1
Годовой отчет АО «Вертолеты России» за 2020 год
  • 09.07 05:09
  • 1
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 09.07 05:05
  • 16
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 09.07 01:37
  • 2
В Госдуме рассказали о проблеме в создании самолетов Ил-112В
  • 08.07 20:08
  • 12
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 08.07 19:56
  • 16
Противоракетный "козырек": Т-72Б3 с новой защитой замечен под Ростовом
  • 08.07 18:51
  • 1
Построен еще один самолет Ил-96
  • 08.07 18:39
  • 48
Путин прочертил для Запада новую красную линию