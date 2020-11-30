Украина раскрыла цели турецких Bayraktar TB2 вдоль границ России

В 2021 году Украина купит у Турции пять Bayraktar TB2, которые, в частности, будут использоваться в целях разведки и наведения вдоль границ с Россией. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака.

По его словам, данные ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) имеют «несколько иные тактико-технические характеристики, в частности, высоту и дальность применения». Агентство отмечает, что из заявления военного не понятно, идет ли речь о приобретении пяти или десяти-пятнадцати БПЛА, поскольку, согласно Defence Express, дополнительно к беспилотникам покупаются станции управления.

«Новые Bayraktar TB2 планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей», — пишет агентство, отмечая, что особенностью таких украинских БПЛА станет увеличенная до 300 километров дальность управления или, вероятно, система спутниковой связи, которая вообще снимает понятие «дальность управления».

В ноябре РИА Новости написали, что нельзя исключать того, что «горячие головы» на Украине, насмотревшись на успешные действия турецких Bayraktar TB2 против армянских войск в Нагорном Карабахе, решатся на собственный блицкриг в Крыму.

В том же месяце заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время ВСУ располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.

В июле Вооруженные силы Украины впервые испытали Bayraktar ТВ2, при помощи которых в Сирии и Ливии уничтожались зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.