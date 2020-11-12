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России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине

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Источник изображения: Фото: Gled Garanich / Reuters

В настоящее время Вооруженные силы Украины располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе, пишет в «Ведомостях» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной.

Эксперт заметил, что современная «украинская армия уже давно не та, что была в Иловайске и Дебальцеве, она прочно владеет тактической инициативой, а украинские спецслужбы методично уничтожают героев русской весны уже не только в ДНР и ЛНР, но и в самой России. Однако средний россиянин по-прежнему убежден в убожестве и низкой боеспособности украинской армии».

Специалист предрекает, что «такие иллюзии очень опасны и чреваты горькими сюрпризами». Макиенко напомнил, что в настоящее время Украина получает от Турции ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. «Между тем ни барражирующих боеприпасов, ни ударных БПЛА в российской армии пока нет, хотя вся военная практика последних лет вопиет об их необходимости», — замечает заместитель директора ЦАСТ.

Макиенко уверен, что «за последний год было неоднократно продемонстрировано, что БПЛА могут решать задачи даже стратегического уровня», а по итогам конфликта в Нагорном Карабахе «Россия проиграла».

В августе второй прототип турецкого ударного беспилотника Akinci, получивший пару турбовальных двигателей АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс», совершил первый полет.

В июле Вооруженные силы Украины впервые испытали Bayraktar ТВ2, при помощи которых в Сирии и Ливии уничтожались зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.

В том же месяце секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что начиная с 2015 года и вплоть до текущего включительно Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на общую сумму два миллиарда долларов.

В сентябре 2019 года военный атташе посольства Украины в США полковник Андрей Ординович заявил, что уровень поражения украинских подразделений после оснащения американскими станциями AN/TPQ-53 снизился с 47 до 18 процентов.

В октябре 2018 года американский аналитик Самуэль Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, в частности, американских, турецких, китайских и иранских.

В апреле 2018 года Украина от США получила 35 противотанковых ракетных комплекса FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним.

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Javelin ПТРК
АИ-450
Персоны
Макиенко Константин
Проекты
БПЛА
Робот
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