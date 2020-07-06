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Украина впервые побомбила турецким «убийцей» российских «Панцирей»

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Вооруженные силы Украины впервые испытали ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2 турецкого производства. Соответствующий ролик тестов, прошедших в июле под Ровно, опубликовало на YouTube информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

В подписи к видео отмечается, что беспилотник сначала провел разведку, после чего применил по цели, имитирующей командно-штабную машину противника, планирующую бомбу с лазерным наведением MAM-L, которая имеет дальность поражения до восьми километров и точность наведения — до одного метра.

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

В марте Минобороны Украины заявило, что Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине. К тому времени Киев получил от Турции шесть беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.

В октябре 2018 года американский аналитик Самуэль Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ.

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
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