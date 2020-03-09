Турция поможет Украине производить оружие против России

Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине, сообщает украинское Минобороны.

«У нас есть такие планы, и Турция готова работать с нами в этом вопросе. Беспилотники — очень перспективное оружие, они чрезвычайно эффективны. Сейчас Турция доказывает это в своих боевых действиях», — сказал тогдашний глава украинского военного ведомства Андрей Загороднюк, покинувший свой пост при смене правительства 4 марта.

Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.

Агентство отмечает, что Bayraktar TB2 активно и успешно применяется в операции «Весенний щит», проводимой Турцией в Сирии, где дрон используется не только как разведчик и наводчик высокоточного вооружения, но и для ударов, «с высокой эффективностью уничтожая военную технику режима [сирийского президента Башара] Асада с помощью легких управляемых боеприпасов MAM-L».

В марте западные издания и новостные агентства, в частности Forbes и Bloomberg, написали, что применение Турцией беспилотников в Сирии продемонстрировало преимущество первой в соответствующих технологиях перед Россией, поддерживающей сирийские правительственные силы. Тогда же другие западные источники, например, Jane's, сообщают, что большие потери турецких беспилотников ставят под сомнение их способность противодействовать наземным средствам противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии.

В том же месяце агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на Минобороны Турции сообщило, что страна за сутки в рамках операции «Весенний щит» уничтожила в Сирии шесть танков, пять самоходных артиллерийских установок и два комплекса ПВО сирийской армии.

В октябре 2018 года американский аналитик Самуэль Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ.