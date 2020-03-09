Войти
Lenta.ru

Турция поможет Украине производить оружие против России

91
0
0
Источник изображения: Кадр: Defense Express Channel / YouTube

Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине, сообщает украинское Минобороны.

«У нас есть такие планы, и Турция готова работать с нами в этом вопросе. Беспилотники — очень перспективное оружие, они чрезвычайно эффективны. Сейчас Турция доказывает это в своих боевых действиях», — сказал тогдашний глава украинского военного ведомства Андрей Загороднюк, покинувший свой пост при смене правительства 4 марта.

Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.

Агентство отмечает, что Bayraktar TB2 активно и успешно применяется в операции «Весенний щит», проводимой Турцией в Сирии, где дрон используется не только как разведчик и наводчик высокоточного вооружения, но и для ударов, «с высокой эффективностью уничтожая военную технику режима [сирийского президента Башара] Асада с помощью легких управляемых боеприпасов MAM-L».

В марте западные издания и новостные агентства, в частности Forbes и Bloomberg, написали, что применение Турцией беспилотников в Сирии продемонстрировало преимущество первой в соответствующих технологиях перед Россией, поддерживающей сирийские правительственные силы. Тогда же другие западные источники, например, Jane's, сообщают, что большие потери турецких беспилотников ставят под сомнение их способность противодействовать наземным средствам противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии.

В том же месяце агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на Минобороны Турции сообщило, что страна за сутки в рамках операции «Весенний щит» уничтожила в Сирии шесть танков, пять самоходных артиллерийских установок и два комплекса ПВО сирийской армии.

В октябре 2018 года американский аналитик Самуэль Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.02.2020
Странная закономерность: Небензя о попытках защитить боевиков
30.11.2018
Anadolu Ajansi (Турция): cсора братьев-славян в Черном море
26.02.2018
Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
10.05.2017
Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 23:49
  • 1
В США представили головной обтекатель новой тяжелой ракеты
  • 08.03 22:29
  • 8169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.03 21:46
  • 10
К вопросу о восстановлении в Крыму торпедного завода «Гидроприбор»
  • 08.03 21:42
  • 807
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 08.03 19:54
  • 2
Долгорукая пушка: дальность стрельбы артиллерии РФ вырастет в пять раз
  • 08.03 19:48
  • 160
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 08.03 19:44
  • 3
ВВС Сирии не хватает самолетов, и они вынуждены воевать на беззащитных Л-39
  • 08.03 18:43
  • 1
Российскому ОПК спишут долги на сумму более 300 млрд рублей
  • 08.03 17:22
  • 72
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 08.03 16:46
  • 20
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 08.03 16:35
  • 109
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.03 16:18
  • 8
«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника
  • 08.03 15:17
  • 184
Дополнительные функции
  • 08.03 14:18
  • 3
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 08.03 13:45
  • 30
Космонавтика Илона Маска