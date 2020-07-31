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Украина получила от США два миллиарда долларов на войну

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Начиная с 2015 года и вплоть до текущего включительно США предоставили Украине военную помощь на общую сумму два миллиарда долларов, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Запись интервью доступна на YouTube.

Как отмечает Defense Express, за указанный период Вашингтон поставил Киеву, в частности, ценное медицинское оборудование, бронированные автомобили повышенной проходимости High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции Harris, патрульные катера типа Island, переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, приборы ночного видения, аптечки, лабораторию для оперативного анализа химических веществ, оборудование для разминирования, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, тактическое снаряжение, комплекты летней и зимней камуфлированной одежды, бронежилеты и кевларовые шлемы.

Агентство отмечает, что в рамках гуманитарной помощи Украина также получила от США мобильный полевой госпиталь, продовольственные наборы, генераторы, обогреватели для помещений, водолазное снаряжение и оборудование для различных видов и родов войск.

В сентябре 2019 года американская компания Raytheon оценила надежность FGM-148 Javelin в 94 процента и более.

Тогда же военный атташе посольства Украины в США полковник Андрей Ординович заявил, что уровень поражения украинских подразделений после оснащения американскими станциями AN/TPQ-53 снизился с 47 до 18 процентов. В 2015 году Украина получила от США 20 таких станций производства компании Lockheed Martin, предположительно, в варианте с урезанной функциональностью, способных отслеживать на малой дальности источники минометной и артиллерийской атаки.

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
Медицина
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