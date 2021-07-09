The Telegraph (Великобритания): после стычек на Черном море Россия демонстрирует огневую мощь атомных подлодок

Атомный подводный ракетоносный крейсер "Орёл" после завершения репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте.

Демонстрация силы на военно-морском параде состоится после недавней пикировки с эсминцем Королевского флота. По мнению автора, участие трех крупных подводных лодок — предположительно реакция на недавний инцидент в Черном море, когда эсминцу «Дефендер» противостояли российские войска во время его прохода мимо Крыма.

Россия впервые отправила на военно-морской парад три атомные подводные лодки в качестве демонстрации силы после недавних стычек в Черном море.

В понедельник российская атомная подводная лодка проекта "Антей" с крылатыми ракетами была замечена у входа в Балтийское море.

Удалось определить две другие атомные подводные лодки: одна из них, по всей видимости, вооружена ядерными ракетами, другая - ударная подлодка.

Ожидается, что в торжественном мероприятии в Санкт-Петербурге, намеченном на 25 июля, также примут участие атомный ледокол и несколько мощных надводных кораблей.

Военный аналитик Эйч Ай Саттон (HI Sutton) назвал ежегодный военно-морской парад "демонстрацией значительной огневой мощи".

"Россия уже несколько лет отправляет на военно-морской парад в Санкт-Петербурге атомные подводные лодки, но чтобы три сразу - это впервые", - сказал Саттон.

"Это единственные атомные подводные лодки на Балтике. Это демонстрация силы как для домашней, так и для иностранной аудитории. НАТО и неприсоединившиеся страны Балтийского региона наверняка будут следить за этой субмариной самым внимательным образом", - подытожил он.

Участие трех крупных подводных лодок - предположительно реакция на недавний инцидент в Черном море, когда эсминцу Королевских ВМС "Дефендер" противостояли российские войска во время его прохода по международно признанному морскому маршруту между Украиной и Грузией.

Россия назвала транзит британского эсминца тип-45 "провокацией", поскольку он прошел вблизи Крыма, украинской территории, которую Россия незаконно аннексировала в 2014 году.

Подводная лодка класса "Антей" К-266 "Орел", прошла под мостом через против Большой Бельт, который пересекает вход в Балтийское море, примерно в 8:50 по местному времени в понедельник.

В Санкт-Петербурге ей составят компанию атомная подводная лодка класса "Борей-А" К-549 "Князь Владимир" и ударная лодка класса "Акула" К-157 "Вепрь", которые прошли под мостом через Большой Бельт в 8:30 по местному времени в среду.

Большая подводная лодка класса "Антей" с крылатыми ракетами - разработка времен холодной войны.

Ее основная задача - атаковать авианосные ударные группы НАТО. Для этой цели она оснащена 24 сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-700 "Гранит" (по классификации НАТО SS-N-19 Shipwreck или "Кораблекрушение"). Эти ракеты имеют дальность 630 километров и могут нести термоядерную боеголовку мощностью 500 килотонн или обычную боеголовку массой 750 кг.

Часть подлодок класса "Антей" прошли модернизацию, они могут вместо них нести до 72 ракет меньшего размера, но большинство из них все еще вооружены П-700.

У Великобритании имеется четыре атомных подводных лодки с ядерным оружием.

Доминик Николс (Dominic Nicholls)