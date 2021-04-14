Сергей Шойгу объяснил причины перемещения войск у южных границ страны

Действовать жестко и предельно быстро

Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО и США у своих границ. В преддверии крупнейших за последние десятилетия учениях стран Североатлантического альянса Defender Europe 2021 была проведена внезапная проверка подразделений Западного и Южного военных округов.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, «в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач». «Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях», - сообщил в ходе совещания в Североморске глава военного ведомства. И подчеркнул, что «все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель».

Причин для беспокойства предостаточно. Ежегодно в Европе Альянс проводит до сорока крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Тот же «Защитник Европы» должен собрать 28 тыс. военнослужащих из 27 стран и несколько тысяч единиц боевой техники. Учения будут включать «почти синхронные операции на более чем 30 тренировочных площадках» в десятке стран. Шойгу сообщил, что сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу.

При этом, как отмечают в российском Генштабе, перемещение военных проходит при обострении конфликта на юго-востоке Украины. С начала года количество нарушений режима прекращения военных действий в Донбассе выросло в десять раз. Киев обвинил Москву в стягивании войск к границе с Украиной. В ответ в Кремле заявили, что передвижение российских войск не должно вызывать обеспокоенность. При этом представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прямо заявляет, что страна вместе с НАТО готовится к войне с Россией в Черноморском регионе.

«Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», - сказал министр. Он отметил, что «в Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция «четыре по тридцать», по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза – морской», - сообщил Сергей Шойгу.

Не менее напряженная ситуация и на Северном флоте. В мае, впервые с 80-х годов прошлого века в Баренцево моря зашла группировка из американских эсминцев «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт». Их поддерживал британский фрегат «Кент». На борту этих кораблей размещены несколько сотен дальнобойных крылатых ракет BGM-109 Tomahawk. Их дальности вполне достаточно, чтобы из арктического региона достичь Центрального экономического района России. Это 12 областей в Европейской части страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

В этом плане Северный флот неоценим. Его современный корабельный и авиационный состав способен оперативно реагировать на провокационную деятельность НАТО и США. Недавно в рамках арктической экспедиции Русского географического общества сразу три атомные субмарины одновременно всплыли в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры. Два из них – ракетоносцы проекта 667 БДРМ «Дельфин». Третий – новейший крейсер проекта 955 «Борей-А» «Князь Владимир». Суммарно на кораблях находилось 48 баллистических ракет, оснащенных 288 ядерными боезарядами. Операция получила кодовое название «Умка-2021», она показала способность флота к нанесению внезапного массированного ракетно-ядерного удара в случае прямой агрессии против России.

«Для укрепления обороноспособности Российской Федерации и защиты ее национальных интересов в Арктике Министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия», - рассказал Сергей Шойгу на совещании в Мурманске.

Говоря про «Умку» министр отметил, что «значение (учений) трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из-подо льда одновременно трех атомных подводных лодок», - сказал Шойгу. Впрочем, важнее, что оно показало действительную готовность к применению ядерного оружия. Об этом у нас прямо сказано в наших доктринальных документах, об этом прекрасно знают и в Брюсселе, и в Вашингтоне.

Дмитрий Литовкин