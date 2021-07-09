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Интерфакс-АВН

Лавров: нападение на Таджикистан с территории Афганистана немедленно станет предметом рассмотрения ОДКБ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Владивосток. 8 июля. ИНТЕРФАКС - В случае нападения на Таджикистан из Афганистана, этот вопрос будет немедленно рассмотрений ОДКБ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с Таджикистаном союзники. (...) И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ", - сказал он, выступая с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов" в Дальневосточном федеральном университете.

Лавров напомнил, что представители секретариата ОДКБ посетили таджикско-афганскую границу, и ситуация рассматривалась на заседании постоянного совета.

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
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