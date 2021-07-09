Лавров: нападение на Таджикистан с территории Афганистана немедленно станет предметом рассмотрения ОДКБ

Владивосток. 8 июля. ИНТЕРФАКС - В случае нападения на Таджикистан из Афганистана, этот вопрос будет немедленно рассмотрений ОДКБ, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы с Таджикистаном союзники. (...) И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленным предметом для рассмотрения в ОДКБ", - сказал он, выступая с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов" в Дальневосточном федеральном университете.

Лавров напомнил, что представители секретариата ОДКБ посетили таджикско-афганскую границу, и ситуация рассматривалась на заседании постоянного совета.