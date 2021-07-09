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Британцы похвалили турецкие ударные БПЛА: Турция сломала монополию США и Израиля! (Star, Турция)

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Военный парад в Баку
Военный парад в Баку.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Турецкие СМИ не упускают возможности напомнить об отечественных беспилотниках, которые стали для многих достоянием страны. И снова нашелся повод. В анализе, опубликованном на британской информационной платформе оборонной промышленности под названием «Drone Wars», содержатся весьма лестные отзывы и даже смелые заявления.

Турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на этот раз попали в поле зрения британцев. Информационная платформа оборонной промышленности под названием "Drone Wars" уделила обширное внимание успеху Турции в индустрии БПЛА. В анализе на эту тему отмечается, что Турция разрушила монополию США и Израиля в этой отрасли.

В анализе, опубликованном на британской информационной платформе оборонной промышленности под названием "Drone Wars", содержатся такие оценки, как "беспилотные летательные аппараты турецкого производства зарекомендовали себя на поле боя" и "отныне Турция находится на пути к тому, чтобы стать лидером на рынке беспилотных летательных аппаратов".

В материале также присутствует тезис о том, что Турция сломала монополию США и Израиля в индустрии беспилотных летательных аппаратов.

"Турция - важный игрок в индустрии БПЛА"

В статье приводится пример "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2) и подчеркивается выдающийся успех этих систем в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе.

Отмечается, что Турция, вопреки некоторым комментариям в обратном ключе, стала важным игроком в индустрии беспилотных летательных аппаратов.

Этот успех Турции привлек внимание в том числе Великобритании, говорится в статье.

"Европейцам должно быть стыдно"

Авторы статьи напоминают, что в докладе, подготовленном министром обороны Великобритании Беном Уоллесом (Ben Walles), также приводится пример беспилотников "Байрактар ТБ2".

"Европейцам должно быть стыдно спать, в то время как Турция движется по пути становления сверхдержавой в области беспилотных летательных аппаратов", - подчеркивается в материале.

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Великобритания
Израиль
Ливия
Сирия
США
Турция
Проекты
БПЛА
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