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Известия.ru

Пентагон отказался от контракта на $10 млрд в сфере облачных вычислений

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Министерство обороны США отказалось от контракта по предоставлению услуги в области облачных вычислений JEDI стоимостью около $10 млрд, на который претендовали крупнейшие американские корпорации Microsoft и Amazon. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 6 июля, на сайте ведомства.

«Сегодня министерство обороны отменило конкурс на JEDI и инициировало процедуру расторжения контракта <...> Из-за меняющихся требований расширения возможностей облачных вычислений и достижений отрасли контракт JEDI Cloud больше не отвечает потребностям министерства», — отмечается в сообщении.

Исполняющий обязанности директора по информационным технологиям Пентагона Джон Шерман подчеркнул, что JEDI был предложен в то время, когда потребности были другими, а технология политики конфиденциальности и облачная система обмена информацией были менее зрелыми.

Министерство также информировало о намерении заключить новый контракт по предоставлению услуг в области облачных вычислений, который будет называться JWCC (Joint Warfighter Cloud Capability).

В Пентагоне подчеркнули, что будут ожидать предложений от Amazon и Microsoft, поскольку это единственные компании, работающие в сфере услуг в области облачной инфраструктуры, которые отвечают требованиям оборонного ведомства. Однако Пентагон может рассмотреть предложения и от других компаний, если они продемонстрируют соответствие требованиям министерства.

В 2018 году сообщалось, что вооруженные силы РФ получат «сверзащищенный iCloud» — закрытое «облачное» хранилище для служебной и секретной информации. Минобороны приступило к созданию сети территориально распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных (ТрКЦОД). Эту систему подключат к «военному интернету», не соединенному с обычным. Сегмент будущего комплекса уже функционирует в Южном военном округе.

По данным «Известий», в Южном военном округе уже создан первый специализированный программно-технический центр. Система прошла испытания, и опыт ее применения признан успешным. В дальнейшем такие хранилища цифровой информации появятся в каждом военном округе.

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